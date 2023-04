Worship-Andacht in der Willicher Emmaus-Gemeinde Eine Party für Gott

Das Gesangbuch bleibt bei „Celebrate“ geschlossen. Die Texte der Lieder laufen über einen Beamer. Kein Geistlicher im Talar wird aktiv, das Vaterunser und ein Segen gehören dennoch dazu. Viel Musik, Tanz, ein Flashmob – mehr wollen die Organisatoren noch nicht verraten. Was die Besucher am letzten Freitag im April etwa in einem Zeitfenster einer Dreiviertelstunde erwartet, soll eine Überraschung sein. Mit dem neuen Angebot möchten die Organisatoren die Menschen abholen, die nicht in den normalen Gottesdienst gehen oder aber Kirche einfach einmal anders erfahren möchten.