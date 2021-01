Pilgerstätte in Neersen : Kapellenverein Klein-Jerusalem brechen die Einnahmen weg

Neersen Nur ein Zehntel der Besucher kam im vergangenen Jahr und ließ eine Spende da. Die Interessengemeinschaft hat in diesem Jahr trotzdem viel vor und sucht auch neue Vorstandsmitglieder.

In normalen Jahren ohne Pandemie kommen rund 6000 Besucher in die Kapelle Klein-Jerusalem. Sie zahlen zwar keinen Eintritt, lassen aber jeweils kleinere Geldspenden da. Im vergangenen Jahr fanden hingegen nur rund 600 Besucher den Weg in die Kapelle, entsprechend dürftig fielen die Spenden aus. Normalerweise kommen allein am Samstag vor dem Palmsonntag im Rahmen einer Sternwallfahrt doppelt so viele Besucher in die Kapelle als jetzt im ganzen zurückliegenden Jahr, so Vander.