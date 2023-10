Der Platz in Neersen soll ein lebendiger Ort sein Minoritenplatz-Initiative hat eine neue Homepage

Wer Lust hat, sich ebenfalls für Neersen und diese Ziele zu engagieren, ist dazu eingeladen. Die Bürgerinitiative ist jeden Freitag zwischen 9.30 und 12 Uhr mit dem Pop-up-Café auf dem Neersener Wochenmarkt (noch bis Ende Oktober) vertreten und trifft sich monatlich für ihre Planungen. Das nächste Treffen findet statt am Dienstag, 7. November, um 19.15 Uhr in den Räumen der Begegnungsstätte Minoritenplatz 29. Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 02156 6763 oder per E-Mail an minoritenplatz@netzwerk-neersen.de.