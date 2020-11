Bruderschaftshaus der Sebastianer in Neersen : Im Wahlefeldsaal darf länger gefeiert werden

In den vergangenen Jahren musste im und am Wahlefeldsaal nach 22 Uhr Stille herrschen. Nun darf auch spätabends wieder gefeiert werden. Foto: Norbert Prümen

Neersen Die Stadt Willich hat eine Ausnahmegenehmigung für fünf Brauchtumsveranstaltungen nach 22 Uhr pro Jahr erteilt. Das liege im öffentlichen Interesse. Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen freut die Entscheidung.

Wenn die Corona-Pandemie ausgestanden ist, kann im Neersener Wahlefeldsaal auch abends wieder länger gefeiert werden. Die St.-Sebastianus-Bruderschaft 1802 Neersen, die den Saal einst gekauft und mit viel Eigenarbeit renoviert hat, teilt mit, dass durch einen kürzlich ergangenen Bescheid der Stadt Willich wieder Brauchtumsveranstaltungen mit Veranstaltungsende nach 22 Uhr im Bruderschaftshaus Wahlefeldsaal durchgeführt werden dürfen. Nach längeren Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn wegen Lärmbelästigung war das jahrelang nicht möglich gewesen.

Die Willicher Stadtverwaltung habe jetzt aber auf Grundlage entsprechender Anträge aus dem Sommer dieses Jahres Ausnahmegenehmigungen für fünf traditionelle Brauchtumsveranstaltungen im Wahlefeldsaal erteilt, teilt die Bruderschaft erfreut mit. Die Karnevalsveranstaltungen der KG Niersbienen und der KG Schlossgeister sowie die Altweiberparty des Festausschusses Willicher Karneval können nun also wieder zu karnevalsüblichen Zeiten bis in die Abendstunden gefeiert werden – was zu größerer Resonanz führen dürfte. Außerdem wurde das traditionelle Wurstessen der Bruderschaft mit Königskrönung genehmigt. „Diese Genehmigung gilt aktuell für die Veranstaltungen im Winter 2020/2021 und ist aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen formal jährlich neu zu beantragen. Sie gilt außerdem natürlich vorbehaltlich der Regelungen der Corona-Schutzverordnung“, so die Bruderschaft weiter.

In ihrer Begründung habe die Stadtverwaltung mitgeteilt, so die Schützen, dass die genannten Veranstaltungen seit vielen Jahren zu den Traditionsveranstaltungen in Neersen gehören und damit ein wichtiger Teil des kulturellen Brauchtums der Stadt Willich seien. Das Stattfinden der Veranstaltungen liege im öffentlichen Interesse und wiege höher als das Schutzbedürfnis der Anwohner.

Damit sich die Anwohner rechtzeitig auf die Veranstaltungen einstellen können, werden die Bewohner der umliegenden Straßen frühzeitig über die Veranstaltung und ihren Zeitrahmen schriftlich informiert, fordert die Stadtverwaltung und versichert die Bruderschaft. Zudem trage der Veranstalter dafür Sorge, dass kein zusätzlicher Lärm beim Verlassen der Veranstaltung entstehe.

Die beteiligten Brauchtumsvereine KG Niersbienen und KG Schlossgeister hätten in einer ersten Stellungnahme erfreut und dankbar festgestellt, dass die Stadtverwaltung jetzt ein Verfahren gefunden habe, als kommunale Aufsichtsbehörde die Brauchtumsveranstaltungen im Winterhalbjahr in der Mitte Neersens als Abendveranstaltungen zu genehmigen.

„Obwohl wir Vereine in diesem Winter wohl keinen praktischen Nutzen von dieser Ausnahmegenehmigung haben werden, sind wir der Stadtverwaltung für diese klare Entscheidung zugunsten des Brauchtums sehr dankbar“, sagt Robert Brintrup, Präsident der St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen.

Die beteiligten Vereine sind zuversichtlich, dass mit diesem Verfahren bei den Anwohnern Verständnis für die Brauchtumsveranstaltungen erreicht wird. Sie erklärten außerdem, dass sie die Öffentlichkeit über ihre weiteren Aktivitäten informieren werden, nachdem die Karnevalssitzungen und -umzüge für diese Session abgesagt werden mussten. Auch und besonders in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie wollen sie das Zusammengehörigkeitsgefühl in Willich pflegen und fördern.

Die Geschichte des Saales beginnt im Jahr 1908, als er als Tanzsaal errichtet wurde. Von 1950 bis 1978 beherbergte er das Kino „Burgtheater“. 1997 beschloss die St.-Sebastianus-Bruderschaft, den damaligen Kinosaal von der Familie Wahlefeld zu kaufen. Die Bruderschaft suchte nämlich nach Räumen für ihre Aktivitäten. Im September 1997 wurde der Saal im damaligen Zustand noch einmal der Bevölkerung gezeigt. Dann starteten Renovierung und Umbau. 90 Prozent der Arbeiten wurden in Eigenleistung erbracht, viele Spenden gingen ein. Im Rekordtempo wurden allein 4000 Schubkarren Schutt aus dem alten Saal entfernt und 50 Kubikmeter Beton eingefahren.