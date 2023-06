IG Grenzweg Neersen Verschenktage sollen Ungenutztem ein zweites Leben geben

Neersen · Die IG Grenzweg veranstaltet am 5. Juni einen Tag, an dem Menschen am Grenzweg nicht genutzte Gegenstände an andere Menschen abgeben. Was das genau bedeutet.

01.06.2023, 17:36 Uhr

Verschenken ist voll im Trend. Oft finden sich Verschenkregale. In Neersen veranstaltet die IG Grenzweg nun einen Verschenktag. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa/dpa-t/Johannes Schmitt-Tegge

Von Sven Schalljo