Tourismus : Ramshof baut 15 neue Zimmer an

Matthias Stieger vor dem Neubau. Er führt die Gastronomie auf dem Ramshof in Neersen in der zweiten Generation. RP-Foto: Marc Schütz. Foto: Marc Schütz

Neersen Das Hotel in Neersen setzt hauptsächlich auf Geschäftskunden. Ab April hat es 54 Zimmer.

Die vergangenen Jahre verliefen sehr erfolgreich für Familie Stieger: Nachdem sie in ihrem Res­taurant und Hotel „Ramshof“ im Jahr 2011 die Gastronomie erweitert und 2014 das Hotel von 28 auf 41 Zimmer vergrößert hat, läuft nun das nächste Großprojekt: In einem neuen Trakt entstehen derzeit weitere 15 Zimmer der Vier-Sterne-Kategorie mit Klimaanlage und großen Badezimmern im gehobenen Landhausstil, sagt Inhaber Matthias Stieger. Bodenplatte und Leitungen wurden bereits bei der ersten Erweiterung vor fünf Jahren installiert. Weil das Geschäft so gut läuft, braucht es neue Büros, weswegen zwei alte Zimmer wegfallen.

Anfang April sollen die Zimmer fertig sein, denn schon jetzt werden sie vermarktet. „2020 ist in Düsseldorf ein gutes Messejahr. Es gibt viele Messen, die nur alle paar Jahre stattfinden, daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren“, sagt der 39-Jährige. Neben der Messe in Düsseldorf profitiert der Ramshof auch von den nahegelegenen Gewerbegebieten in Willich, aber auch von denen in Mönchengladbach und Krefeld. Zudem gibt es überregionale Firmen, die ihre Tagungen in Neersen abhalten. „Im Hotel haben wir hauptsächlich Geschäftskunden, Tourismus spielt fast keine Rolle“, sagt Matthias Stieger. Um Touristen anzuziehen, bräuchte man zudem einen Wellnessbereich, der eine hohe Investition bedeuten würde.

Info

In der Tat ist die gesamte Stadt Willich nicht gerade dafür bekannt, ein Reiseziel zu sein. In der Stadt gibt es neun Beherbergungsbetriebe, also Häuser ab zehn Betten, dazu kommen noch viele Betriebe wie Pensionen und Ferienwohnungen mit weniger als zehn Betten, informiert Gesa Deckers, bei der Stadt Willich unter anderem für den Tourismus zuständig. „Die Stadt Willich mit ihrem großen Gewerbegebiet, der guten Autobahnanbindung und der Nähe zur Messe Düsseldorf ist ein gut gebuchtes Reiseziel für Geschäftsreisende. Neben den Geschäftsreisenden besuchen auch viele Radfahrer und Wanderer den Niederrhein“, sagt Deckers. Urlaub mache man im Kreis Viersen eher in den Kommunen an der Grenze zu den Niederlanden, sagt Stieger.