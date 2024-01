Neuansiedlung in Neersen Das neue Fahrrad vom „Radgeber“ an der Hauptstraße

„Dort wurde mir der Mietvertrag teilweise gekündigt. So musste ich neue Räume suchen, die ich in Neersen gefunden habe“, sagt der gelernte Zweiradmechaniker mit 30 Jahren Berufserfahrung. Der Start an der Hauptstraße 37 sei sehr gut verlaufen. „Es ist im Moment ja nicht eben die Zeit, in der das Fahrradgeschäft klassisch brummt. Auch bin ich noch überhaupt nicht dazu gekommen, Werbung zu machen und eigentlich schon froh, ein Schild an der Tür zu haben. Die vergangenen Wochen waren in vielen Hinsichten etwas wild“, erzählt er. Trotzdem habe er schon in der ersten Woche mehrere Fahrräder zur Reparatur gehabt und gleich zwei neue Räder schon am zweiten Tag verkauft. „Das ist für die Jahreszeit ein überragender Umsatz“, erzählt er.