Schlossfestspiele Neersen Premiere wegen Gewitter verschoben

Immer mal wieder mussten in der Vergangenheit Theateraufführungen auf der Freilichtbühne am Schloss unterbrochen werden, weil ein plötzlicher Platzregen vom Himmel prasselte. Die Neersener Zuschauer nahmen es stets gelassen, so auch am Samstag. „Was will man machen?“, sagt eine Besucherin. „Dieser Sommer ist ein ewiger April. Da muss man immer mit allem rechnen und kann draußen nur wenig planen.“