Karnevalssitzung : Die Niersbienen entführten die Gäste diesmal nach Asien

Die KG Niersbienen bewies einmal mehr, dass der Sitzungskarneval immer noch angesagt ist: Beide Sitzungen im Wahlefeldsaal waren restlos ausverkauft. Gefeiert wurde unter dem Motto „Lotosblüten, Ninjakrieger, Niersbienen in Asien – da sehen wir uns wieder“.

Die KG Niersbienen hatte offenbar alles richtig gemacht mit der ausgewogenen Mischung aus eigenen Auftritten, Akteuren aus Willich, aber auch richtig guten Büttenrednern, die man sonst im Fernsehen und auf weitaus größeren Sitzungen sehen kann. Martin Schopps aus Bergisch Gladbach lieferte eine besonders reife Leistung ab. Der Berufsschullehrer machte mit seinen 45 Lenzen das Älterwerden zum Thema: Kritisch werde es, „wenn man mehr Anwendungen als Zuwendungen hat“. Dass die AfD als Protestpartei nicht taugt, machte er mit folgendem Vergleich deutlich: „Wenn einem das Bier in der Kneipe nicht schmeckt, trinkt man ja auch nicht aus Protest aus der Kloschüssel.“ Die Wohnungsnot in Köln sei so groß, dass Studenten schon in der Pathologie übernachten. Man erkenne sie daran, dass sie keinen Zettel am Zeh hätten.