Wegen des Wetters Sanierung der A44 verzögert sich weiter

Bereits mehrfach hatten die Arbeiten an der grundhaften Erneuerung der Autobahn 44 zwischen Anschlussstelle Forstwald und Kreuz Neersen unterbrochen werden müssen. Seit dem 8. Januar liefen sie zunächst weiter, müssen nun aber witterungsbedingt einmal mehr weitgehend pausiert werden. In der Folge steht voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 30. Januar, ab dem Autobahnkreuz Neersen in Fahrtrichtung Mönchengladbach-Ost nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem sind im Autobahnkreuz Neersen die Abzweige auf die A52 in den Fahrtrichtungen Düsseldorf und Roermond/Mönchengladbach wie auch die Anschlussstelle Neersen selbst in Fahrtrichtung Mönchengladbach-Ost voll gesperrt.