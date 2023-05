Schützenfest Klein-Jerusalem Das Programm des Schützenfests in Klein-Jerusalem

Ab Samstag, 13. Mai, findet in Neersen das erste große Willicher Schützenfest des Jahres statt. Der Schützenverein Klein-Jerusalem (nicht, wie irrtümlich im RP-Bericht geschrieben, auch die St. Sebastianus Bruderschaft) lädt zur großen Brauchtumsfeier rund um die historische Kapelle. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit dem Antreten der Schützen am Vereinslokal Haus Laumen. Von dort geht es zum Seniorenzentrum „Lindenhof“, wo um 17 Uhr ein Platzkonzert stattfindet. Es folgt der Schützenball mit der Band „The Realtones“ ab 19.30 Uhr. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Antreten am „Haus Laumen“, gefolgt von einem Gottesdienst in der Kapelle nebst folgendem Kleiderappell und Vorparade in der Kapelle. Nach einem Frühschoppen um 11 Uhr geht es um 15 Uhr mit einem Platzkonzert an der Königsresidenz (Adresse: Im Langenfeld gegenüber der Hausnummer 61) mit dem Fanfarenkorps Spielfreunde Uerdingen und dem Musikzug 78 BSW Krefeld weiter. Um 16.15 Uhr ist der Abmarsch der Schützen am Festzelt zum großen Umzug durch Neersen angesetzt. Die große Hauptparade steht um 17.15 Uhr an, ehe ab 19.30 Uhr der zweite Schützenball mit „C’est la vie“ startet. Am Montag, 15. Mai, steht um 10 Uhr das Antreten „früh op de Eck“ zur Kranzniederlegung an. Eine Stunde später ist ein Frühschoppen mit Ehrungen und Beförderungen begleitet vom Musikzug 78 BSW Krefeld terminiert. Danach ist eine kurze Erholungspause angesetzt, ehe die Schützen um 17 Uhr erneut antreten. Wieder ist der Treffpunkt die Königsresidenz. Es folgt er nächste Festumzug durch den Ort. Dieser ist um 17.30 Uhr bereits wieder beendet und es folgt die Parade und der große Zapfenstreich. Ab 20 Uhr spielt erneut die Band „C’est la vie“ zum nächsten Schützenball im Festzelt. Der Dienstag ist Ruhetag beim Schützenfest, am Mittwoch, 17. Mai, steht die große „Megaparty“ im Festzelt an. Einlass ist ab 18 Uhr. Abschluss ist am Donnerstag. Um 9.30 Uhr treten die Schützen im Haus Laumen an, um 10 Uhr ist ein Gottesdienst in der Kapelle terminiert. Ab 11 Uhr klingt der Feiertag mit DJ Airbex im Schützenzelt aus.