Zusammenhalt in Neersen stärken Bürgerfest auf dem Minoritenplatz trotzt dem kräftigen Wind

Für viele Besucher ist solcher Kontakt nicht nötig. „Ich kenne fast jeden hier. Wir wohnen direkt in der Nähe und es war in den vergangenen Jahren schon toll“, erzählt Daniela, die mit der Familie inklusive des kleinen Kindes da ist. Am Ende herrscht bei allen Beteiligten, ob Orgateam oder Besucher, große Einigkeit: Das Bürgerfest auf dem Minoritenplatz ist einmal mehr ein toller Erfolg und hat all das erreicht, was es erreichen sollte: Menschen zusammenbringen und den Zusammenhalt im Ort stärken.