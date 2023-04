Premiere am 21. Mai in Neersen Biene Maja als Familienstück bei den Schlossfestspielen

Die Schlossfestspiele in Neersen starten in diesem Jahr mit der Geschichte der wohl bekanntesten Biene der Welt: Auf der Bühne am Schloss feiert das Familienstück „Maja“ am Sonntag, 21. Mai, Premiere. Beginn ist um 16 Uhr, die Aufführung eignet sich für kleine und große Kinder ab drei Jahren. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in die Rollen der beliebten Figuren rund um die Biene Maja, die von Svenja Jerg gespielt wird. Den Zuschauern in Neersen ist sie nicht unbekannt, auch in Ferdinand von Schirachs Drama „Gott“ und in der Komödie „Brandheiß“ war sie bei den Festspielen schon zu sehen. Neben Jerg treten in dem Familienstück „Maja“ auch Reinhild Köhncke, Kay Szacknys, Kristof Stößel und Sören Ergang auf.