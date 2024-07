Fest in Neersen Beste Musik beim Kapellenfest an Klein-Jerusalem

Die beiden Chöre „Imtakt“, einst aus einem Neersener Mädchenchor hervorgegangen und heute in Anrath angesiedelt, und Ghospel@Heart begeisterten die Besucher. „Wir sind beiden Chören wahnsinnig dankbar für ihre Auftritte. Die Akustik in der Kapelle ist einzigartig und so war es ein besonderes Erlebnis, die beiden Chöre hören zu dürfen. Aufgrund der tollen Akustik hoffen wir, dass auch sie Spaß hatten und in der Zukunft auch für weitere Auftritte in der Kapelle zur Verfügung stehen“, schwärmt Peter.