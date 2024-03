Verkehrsplanung in Neersen Querungshilfen für Hauptstraße in Klein-Jerusalem

Andererseits ist der Abstand zu der großen Kreuzung Hauptstraße / Venloer Straße / am Schwarzen Pfuhl geringer. An dieser Kreuzung plant der Landesbetrieb eine neue Rechtsabbiegerspur von der Haupt- in die Venloer Straße Richtung Grenzweg. Daher muss die Mittelinsel ausreichend Abstand von der Kreuzung haben und gleichzeitig die Zufahrtsmöglichkeiten zur Total-Tankstelle berücksichtigen. Aus der Größenanforderung entsteht ein Konflikt mit Fahrzeugen, die aus der Straße „Vinhovenplatz“ rechts in Richtung Forstwald oder aus dem „Eickerweg“ rechts in Richtung Neersen abbiegen möchten.