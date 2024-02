Ausstellung in Neersen Kinder und Jugendliche verarbeiten Kriegserfahrung in der Kunst

Dazu gibt es Bilder, die Kinder und Jugendliche in Irpin gemalt haben. Wolfgang Boochs, der im Oktober vergangenen Jahres in der ukrainischen Stadt verweilte, hat die Werke von dort mitgebracht. „In Irpin ist aus den Bildern als auch Texten, die von den jungen Menschen geschrieben wurden, ein Buch entstanden. Dieses werden wir bei der Ausstellung ebenfalls vorstellen“, sagt Boochs. Das Buch habe im Prinzip dazu inspiriert, mit den hier lebenden Geflüchteten die Kunstprojekte zu starten und eine Ausstellung zu organisieren, fügt Krempe an.