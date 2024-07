Naturschutz in Willich Kippen kommen jetzt ins Barometer

Los ging es am 11. April mit der Montage des ersten Kastens gegenüber der Jugendfreizeiteinrichtung Hülse, die in direkter Nachbarschaft einer Kindertagesstätte und einer Grundschule liegt. Die aktuelle Abstimmung zwischen Pommes und Pizza kommt bestens an. „Es ist unglaublich, aber es lag nicht ein Stummel mehr auf dem Boden“, sagt Elita Grafke. Genauso gut angenommen wird das in der Nähe der Willicher Robert-Schuman-Europaschule aufgebaute Kippenbarometer. Ein Bereich, wo unter anderem Lehrer und ältere Schüler rauchen. Ein weiteres Modell wurde am Zaun vor der Kita Bauhaus in Schiefbahn angebracht. „Auf dem dortigen Weg lagen immer viele Kippen. Gerade in Bereichen, wo sich Kinder und vor allen Dingen Kleinkinder aufhalten, haben Kippen nichts verloren. Sie sind die größte Vergiftungsgefahr für Kleinkinder“, sagt Elita Grafke. Abgestimmt wird an diesem Barometer zwischen Kuchen und Eis.