Naturschutz in Willich Initiative gegen Schottergärten läuft jetzt an

Grüne Gärten könnten, so betont der Nabu, eine deutliche Kühlung der Umgebung bewirken. Eine Untersuchung der Universität Köln ergab, dass ein einziger großer Baum auf der Südseite eines Hauses eine Kühlung hervorrufen kann, die einer Klimaanlage mit zwei bis drei Kilowatt Leistung entspricht. „Grüne Gärten haben unmittelbare Vorteile für die Besitzer, sparen bares Geld oder machen gerade an heißen Tagen das Wohnen weit angenehmer. Außerdem gibt es weitere Vorteile. So sind echte Gärten, wenn sie gut angelegt sind, sogar pflegeleichter, sie sorgen für Versickerung und helfen damit, Hochwasser zu verhindern, sie filtern Schadstoffe und Feinstaub und sind ein Refugium für Arten, wodurch sie die Biodiversität fördern“, betont Monica Sandrock vom Nabu Willich.