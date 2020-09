Näh-AG am Lise-Meitner-Gymnasium : Ricarda spendet einen Teil ihres Lohns

Näh-AG am Lise-Meitner-Gymnasium

Ricarda besucht die Näh-AG am Lise-Meitner-Gymnasium, den Susanne Schmidt betreut. Foto: Norbert Prümen

Anrath Wie verbunden sich die Achtklässlerin Ricarda mit der Schneiderwerkstatt des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums fühlt, demonstrierte die 13-Jährige jetzt.

Die Gymnasiastin spendete der AG 50 Euro von ihrem selbstverdienten Geld, das sie durch Nähen eingenommen hatte. Ricarda, die die Näh-AG seit der fünften Klasse besucht, hatte wegen der Corona-Pandemie für ein Unternehmen 50 Mund-Nasen-Abdeckungen genäht. Der Kontakt zu der Firma entstand über ihre Eltern. Wobei die Firma seinerzeit auf eine Maskenbestellung wartete, die aber nicht eintraf. Ricarda wurde um Nähunterstützung gebeten. Sie kaufte Stoff, setzte sich an die Nähmaschine und erhielt Unterstützung in Form des Drahteinfädelns von ihren Eltern. Die Firma danke der jungen Näherin mit einem Geldbetrag, der unter anderem den Stoff­einkauf abdeckte. 50 Euro davon spendete Ricarda jetzt der Näh-AG. Dort habe sie schließlich nähen gelernt, sagt sie. Mit dem Geld schafft die Näh-AG nun Stoffe und weiteres Nähmaterial an. Susanne Schmidt, die Leiterin der Schneiderwerkstatt, freute sich riesig über die Spende, die ihr doch zeigt, wie wichtig ihren Teilnehmern die AG ist.