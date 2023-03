Veranstaltungen am 17. März in Willich „Grenzenloses“ Vergnügen in der Nacht der Bibliotheken

Die Bibliotheken laden für Freitag 17. März, zur „Nacht der Bibliotheken“ ein. Das Motto: „grenzenlos!“ In diesem Jahr ist die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie die Schirmherrin. In Willich nehmen zum ersten Mal alle kirchlichen Büchereien und die Bibliothek im Brauhaus teil, teilt die Stadt Willich mit. „Grenzenlos“ ist die Bibliothek als der Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. Die Bibliothek bietet ihnen grenzenlose Möglichkeiten: Hier können sie sich informieren, lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen.