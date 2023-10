Lise-Meitner-Gymnasium Anrath Wenn Müll zum Lebensraum wird

Die Insektennisthilfen-Bauproduktion fanden weitere Mitschüler so gut, dass sich die ganze Klasse einbrachte und mitbaute. Thome unterstützte das Ganze mit Begeisterung. Was im Biologieunterricht startete, entwickelte sich zu einer AG, an der weitere Sechstklässler sowie Fünft- und Siebtklässler teilnahmen. Einmal in der Woche wurde gemeinsam gebaut. Auf diesem Weg entstanden an die 200 Objekte. Die Schüler nahmen die Werke mit nach Hause, um sie in den heimischen Gärten aufzuhängen.