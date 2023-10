Nachhaltigkeitspreis der Stadt Willich Was die Kita Pappelallee für den Umweltschutz tut

Was das Thema Müll betrifft, ist aber nicht nur die Waldgruppe fit. Alle Kinder der Kita Pappelallee kennen sich bestens mit Müll und dessen Gefahren aus, wenn er achtlos in die Natur geworfen wird. Aber auch die Themen Mülltrennung und -vermeidung sowie Recycling sind den Kindern vertraut. In der städtischen Tageseinrichtung lief vor zwei Jahren ein großrahmig angelegtes Müllprojekt, dessen Nachhaltigkeit nicht verloren gegangen ist, sondern einen festen Part in der Einrichtung einnimmt.