Breitbandausbau in Willich Nachfragebündelung in Willich und Anrath wird verlängert

„Wir sind weiter optimistisch. Es ist nicht das erste Mal, dass wir die Nachfragebündelung verlängern mussten. Auch in den anderen Willicher Ausbaugebieten ist das teilweise so gewesen. Bislang haben wir in Willich immer die nötige Schwelle erreicht. Aber klar ist: Wer Glasfaser haben möchte, der sollte sich jetzt und zeitnah melden“, sagt Murat Durmaz, der Projektverantwortliche beim Unternehmen Deutsche Glasfaser. Die Nachfragebündelung ist nötig, damit das Unternehmen den kostspieligen Ausbau wirtschaftlich sinnvoll angehen kann.