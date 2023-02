Facebook-Netzwerk in Willich Nachbarschaftshilfe unterstützt Bedürftige unbürokratisch in der Not

Vor einigen Tagen setzte Annika Jäschke wieder einen Post in der Facebook-Gruppe „Willicher Nachbarschaftshilfe“ ab. Von einer vierköpfigen Anrather Familie ist da zu lesen, die ein „persönlicher Schicksalsschlag“ ereilt habe, begleitet von einem Bild mit Supermarkt-Gutscheinen und einen Besuch im Schwimmbad „De Bütt“, „um die Sorgen für kurze Zeit zu vergessen“. Einen „unbürokratischen Rettungsschirm“ wie diesen hat Jäschke schon häufig für Menschen in Not organisiert. Die 36-Jährige ist so was wie die gute Seele der Gruppe, in der rund 1500 Mitglieder aktiv sind. Immer wieder wird ihr unter den Beiträgen für ihr aufopferungsvolles Engagement gedankt.