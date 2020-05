Ehrenamt in Willich : Nachbarschaftshilfe überrascht Altenheim-Bewohner

Willich Zusammen mit der Leprahilfe Schiefbahn und der St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide brachte die Willicher Nachbarschaftshilfe kleine Präsente in die Altenheime, um den Bewohnern eine Freude zu machen.

Auch wenn die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus erfreulicherweise zurückgehe, sei die Gefahr gerade für die älteren Mitbürger noch lange nicht gebannt. Aus dem Gedanken heraus entstand die Idee, den Senioren in den Altenheimen, die wochenlang in Isolation leben, ohne ihre Angehörigen und Liebsten sehen zu können, eine Überraschung zukommen zu lassen. Das Team der Willicher Nachbarschaftshilfe hat 300 Tütchen liebevoll unter dem Motto „Wir denken an Euch“ mit Marienkäfer und Schutzengel gepackt. Die Schutzengel wurden von vielen Damen der Aktion Mission und Leprahilfe in den vergangenn Wochen aus alten Gebetsbüchern gefaltet. Hintergrund war der Wunsch, den christlichen Gedanken mit einzubringen.