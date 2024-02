Ein Jahr nach der Automatensprengung Volksbank Anrath ist wiedereröffnet

Der Schreck bei Anwohnern, Angestellten und Verantwortlichen der Anrather Kostenpflichtiger Inhalt Volksbank war groß, als in der Nacht zum 10. Januar 2023 der Geldautomat der Volksbank in Anrath gesprengt wurde. Die Schäden waren groß, und über ein Jahr lang musste die Filiale geschlossen bleiben, die Mitarbeiter der Filiale zogen nach der Sprengung in die Selbstbedienungsfiliale in Neersen und boten fortan dort Beratung an. Nun ziehen sie wieder nach Anrath zurück – zumindest für drei Tage in der Woche.