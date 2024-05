Nach Automatensprengung Sparkasse in Schiefbahn öffnet wieder

In der Nacht des 24. Juli 2023 hatte ein Sprengungsangriff auf zwei Geldautomaten in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Schiefbahn große Schäden nicht nur an den betroffenen Automaten, sondern in der gesamten Filiale und am Gebäude verursacht. Diese hatten es unvermeidlich gemacht, dass die Filiale seitdem geschlossen blieb und erst aufwändig instandgesetzt werden musste, teilte die Sparkasse Krefeld mit. Nun stehe die Sanierung unmittelbar vor dem Abschluss.