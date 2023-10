Naturschutz in Willich Nachhaltigkeitspreis für Fledermaustunnel an Kiesgrube

Fledermäuse hielten Winterschlaf, erläutert er. „Im Winter finden sie kein Futter, und das ist die Strategie, Energie zu sparen. Allerdings wird in den vergangenen Jahren vermehrt beobachtet, dass sie an warmen Tagen auch das Quartier wechseln“. sagt er. Das Projekt am Baggersee soll den Tieren so gute Bedingungen bieten, dass sie gern bleiben. Dafür investierte Holcim insgesamt 80.000 bis 90.000 Euro. „Aber faktisch haben wir mehr gespart, denn uns blieb ja der Rückbau des Tunnels, die Entsorgung und Verfüllung erspart“, sagt Tüleyli. So zeigt sich: Cleverer Naturschutz ist sogar wirtschaftlich sinnvoll. Und wenn es einen Preis dazu gibt, bleiben nur Gewinner – zu allererst die oft bedrohten Fledermäuse.