Willicher Nabu-Aktionen zum Frühjahr Nistkästen mit GPS-Adressen

Breitengrad 51.247009, Längengrad 6.482241 – wer dies bei GPS-Koordinaten im Internet eingibt, erhält als Adresse die Vinhovenschule in Neersen. Ein klein wenig muss man sich allerdings von der Grundschule in den direkt daneben liegenden Naturerlebnisgarten der Eva-Lorenz-Umweltstation (ELU) wenden, denn dort ist, was hinter dieser Breiten- und Längenangabe steht.