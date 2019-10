Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen : Nabu und Umweltstation wollen Fledermauswand errichten

Neersen Die Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen ist bei der „Nachhaltigkeitsoffensive“ der Volksbank dabei.

Zur Fledermauswand: In Deutschland gibt es 25 Fledermausarten, die allerdings vielen Menschen unbekannt sein dürften. Diese flatterhaften Wesen führen nämlich ein nachtaktives Leben, das meist im Dunkel der Nacht verborgen bleibt. Alle bei uns vorkommenden Fledermausarten ernähren sich ausschließlich von Insekten. Daher führt der dramatische Insektenrückgang auch zu einem bedrohlichen Rückgang des Nahrungsangebotes für Fledermäuse und zu einer deutlichen Reduzierung der Bestände. Neben dem Nahrungsmangel leiden Fledermäuse auch sehr stark unter Wohnungsnot. Aufgrund der modernen Bauweise finden sie in Fassaden und Dachstühlen vieler Gebäude kaum noch Unterschlüpfe und auch schützende Höhlen in älteren Bäumen werden immer seltener.

Getreu dem Motto „Nur was man kennt, schützt man auch“ möchte der Naturschutzbund (Nabu) Willich in Verbindung mit der Eva-Lorenz-Umweltstation eine Fledermauswand mit Infotafeln zu den wichtigsten hier vorkommenden Arten in der Erweiterung des Schlossparks Neersen errichten. Dort sollen nicht nur Informationen zur Lebensweise der lautlosen Flugkünstler dargestellt werden, sondern auch einfache Maßnahmen, die jeder zum Schutz der Tiere ergreifen kann. In Ergänzung zur Infowand ist angedacht, auf der Internetpräsenz des Nabu Willich und mit entsprechenden Broschüren für das Thema zu sensibilisieren.