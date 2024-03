Naturschutz in Willich Nabu und Stadt pflanzen gemeinsam Bäume

Langsam fährt Ralf Kivelip von den Gemeinschaftsbetrieben Willich den Traktor vor, um den rund vier Meter hohen Feldahorn, der an einem Gurt am Frontlader hängt, vorsichtig in dem Pflanzloch im Straßengrün abzusetzen. Mehrere Hände greifen zu, damit der dicke Wurzelballen sicher an Ort und Stelle ankommt. Doch statt ihn gerade aufzustellen wird der Baum erst einmal in Schräglage gebracht, die es Udo Hormes erlaubt zunächst den benötigten Pflanzschnitt vorzunehmen. Der städtische Mitarbeiter vom Team Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung Willichs greift zur Astschere. „Wir müssen den durch das Umpflanzen erlittenen Wurzelverlust ausgleichen. Dafür muss ein Drittel bis die Hälfte in der Krone herausgeschnitten werden, damit die Krone im Verhältnis zur Wurzel stimmig ist. Passiert dies nicht können die Wurzeln die Versorgung des Baumes nicht sicherstellen“, erklärt Hormes, der mit gezielten Schnitten einkürzt.