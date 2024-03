Naturschutz in Schiefbahn Ein wertvolles Habitat aus Bio-Abfall

Das gleichmäßige Geräusch der Pfahlramme ist im Park des St. Bernhard Gymnasiums schon von weitem zu hören. Jörg Tilmans von der Willicher Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) rammt in gleichmäßigem Abstand einen Holzpfahl nach dem anderen in den Boden. Wobei sich immer zwei Pfähle mit einem Abstand von 1,50 Meter parallel gegenüber stehen. „Das ist unser Grundgerüst für die Benjeshecke. Dazwischen werden wir den Baumschnitt schichten“, erläutert Paul Muschiol von den Willicher Grünen, der selber gerade zu einem der vielen Schnittguthaufen im Park unterwegs ist, um Äste in Richtung der Pfähle zu ziehen und sie dazwischen zu legen.