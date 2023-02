Regionalwettbewerb Musiker aus dem Kreis Viersen bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Das Preisträgerkonzert für die Teilnehmenden aus dem Kreis Viersen findet am Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr im Forum des Kreishauses am Rathausmarkt 2 in Viersen statt. Der Eintritt ist frei. Der Landeswettbewerb findet vom 24. bis zum 28. März in Münster statt.