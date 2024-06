Mulan bei Schlossfestspielen Neersen Humorvolles Stück über Mut und Zusammenhalt

Selten war eine Hauptrolle auf der Neersener Freilichtbühne so perfekt besetzt, wie im diesjährigen Kinderstück „Mulan“. Silvia-Ina Hofmann verkörpert die mutige chinesische Kriegerin des gleichen Namens, also Mulan, sehr überzeugend und hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz, mit der sie alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dabei wirkt die junge Frau in jeder Szene authentisch und erobert mit ihrem breiten Lächeln die Herzen der Zuschauer rasch im Sturm. Dass sie außerdem noch gut singen kann und offensichtlich in der chinesischen Kampfkunst trainiert ist, vollendet das Bild einer perfekten Mulan-Besetzung im ersten Stück der diesjährigen Festspielsaison am Neersener Schloss.