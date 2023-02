Green AG am RSE Gesamtschüler klären Grundschüler über Gefahren von Müll auf

Eine echte Premiere, so Schulleiter Alexander Rother, gab es jetzt in der Robert-Schuman-Europaschule an der Kantstraße in Willich: 170 Grundschüler der Schule im Mühlenfeld und der Kolpingschule waren zu Gast, um sich unter anderem eine Präsentation der Nabu-Ausstellung „Wilder Müll“ anzuschauen – und Schülerinnen wie Schüler der Robert-Schuman-Europaschule präsentieren in verschiedenen Formen ihre Arbeitsergebnisse der vergangenen Monate zum Thema. Unter anderem konnten die Grundschul-Kids in Gruppen an verschiedenen Stationen aktiv werden – zum Beispiel von Müll bedrohte Tiere „befreien“.