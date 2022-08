Zusammenstoß in Willich : Motorradfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Willich Eine 50-jährige Motorradfahrerin aus Tönisvorst ist am Donnerstag gegen 12.20 Uhr bei einem Unfall auf der Kempener Straße in Willich schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Tönisvorsterin war mit ihrem Motorrad auf der Kempener Straße in Richtung Willich unterwegs. Laut Polizei überholte sie trotz des dortigen Überholverbots einen anderen Verkehrsteilnehmer und überschritt dabei nach bisherigem Kenntnisstand die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Eine 70-jährige Tönisvorsterin, die sich mit ihrem Pkw auf der Kempener Straße in Richtung Tönisvorst befand, sah den Überholvorgang und lenkte ihren Pkw so weit wie möglich nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Die Motorradfahrerin stieß daraufhin mit der linken Seite des Autos zusammen und stürzte. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

(biro)