Motocross-Fahrer Stefan Ekerold Ein Leben für den Weltmeistertitel

Am 25. September 2022 stieg Stefan Ekerold irgendwo in der sächsichen Provinz von seinem Motorrad und hatte es geschafft. Nach vielen Jahren in einem Sport, dem er erst seine Kindheit und dann sein ganzes Leben untergeordnet hatte, war der erste große Titel endlich da: Deutscher Meister im Motorcross. Doch was er in diesem Moment fühlte, war nicht euphorische Freude, vielmehr extreme Erleichterung. Darüber, dass sich all die Jahre der Entbehrungen und Rückschläge gelohnt haben und er seinem Lebenstraum ein kleines Stück nähergekommen ist. „Den Titel kann mir niemand mehr nehmen. Ich werde aber nicht den Fehler machen, mich damit zufriedenzugeben. Das ist noch nicht das Ende. Eines Tages möchte ich Weltmeister sein. Erst dann kann ich mit dem Sport abschließen.“