Schlossfestspiele Neersen : Nur noch zwei Karten für 15 Vorstellungen

Neersen Das dritte große Stück der Schlossfestspiele Neersen feiert am nächsten Samstag Premiere auf der Freilichtbühne. „Monsieur Claude und seine Töchter“ heißt es, und es spielt mit Vorurteilen und Ressentiments.

Um es vorwegzunehmen: Es gibt so gut wie keine Karten mehr für die 15 Vorstellungen von „Monsieur Claude und seine Töchter“. 99,97 Prozent der Vorstellungen seien ausverkauft, sagt Sabine Mroch, Vorsitzende des Festspielvereins. „Für den 29. Juli und für den 13. August gibt es noch je eine Karte“, teilt Mroch mit. Das sei aus zweierlei Gründen erfreulich: „Erstens hilft es uns, finanziell über die Runden zu kommen, und zweitens freuen wir uns, dass wir in Neersen ein Publikum haben, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. Es macht Hoffnung, dass die Globalisierungsprobleme überwunden werden können.“

Tatsächlich hat Intendant Jan Bodinus kurzfristig zwei Zusatzvorstellungen auf den Spielplan gesetzt, aber auch die waren in Windeseile ausverkauft. „Dass ein Stück ausverkauft ist, bevor das erste Wort bei der Probe gesprochen wurde, habe ich in all den Jahren am Theater noch nie erlebt“, sagt der Intendant, der überwältigt ist von der großen Nachfrage. „Das zeigt, dass das Vertrauen der Zuschauer in die Arbeit des Ensembles enorm ist. Und die Menschen kommen mittlerweile von weither. Offensichtlich hat es sich rumgesprochen, dass es in Neersen gutes Sommertheater gibt“, freut sich der Intendant, der im fünften Jahr die Festspiele verantwortet.