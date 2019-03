Neersen : Wann wächst eigentlich welches Gemüse?

Monika Wagner befreit im Bürgergarten im Neersener Schlosspark Salat von Unkraut. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Der Frage „Wo wächst unser Essen?“ geht Monika Wagner von der Eva-Lorenz-Umweltstation nach. Im Neersener Bürgergarten können Kinder und Erwachsene erleben, was wann, wo und wie wächst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Erdbeeren im Dezember, Himbeeren im Januar, Tomaten im Februar, Kirschen im März – im Lebensmitteleinzelhandel gibt es keine Saison mehr. Zu jeder Jahreszeit ist nahezu die ganze Palette an Obst und Gemüse verfügbar. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass viele Verbraucher nicht mehr wissen, wann und wo etwas eigentlich wächst und zu welchem Zeitpunkt es geerntet wird. Durch Anbau in Treibhäusern mit künstlichen Wetterbedingungen und die Tatsache, dass Obst und Gemüse aus der ganzen Welt in die heimischen Geschäfte transportiert werden, ist ein Bezug für Regionalität und Saisonware verloren gegangen. Was zu welchem Zeitpunkt in der Heimat wächst und damit regional und saisonal auf den Markt kommt und wie Lagermöglichkeiten von heimischen Produkten aussehen, ist vielen unklar. Und genau daran möchte Monika Wagner von der Eva-Lorenz-Umweltstation (ELU) in Neersen arbeiten.

„Wir möchten zeigen, was wo, wie und wann in unseren heimischen Gefilden wächst, wie es gelagert und damit der Angebotsrahmen verlängert wird, und was hingegen aus anderen Ländern zu uns kommt und welche Wege dahinterstehen“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin. Eigens dazu wurde das Angebot „Alles Banane – oder wo wächst unser Essen?“ konzipiert. War es bislang ein eher theoretisches Angebot für Vorschulkinder in Kitas und für Grundschüler, so ist jetzt auch Praxis angesagt.

Info Angebote für Kinder und Erwachsene Kitas und Grundschulen können das Angebot „Alles Banane – oder wo wächst unser Essen?“ über die Eva-Lorenz-Station buchen. Kontakt und Anmeldung: Monika Wagner, E-Mail elu.neersen@posteo.de, oder Telefon 0178 2057692. Wer sich hingegen im Bürgergarten mit einbringen möchte, kann sich an Udo Hormes von der Stadt Willich wenden, E-Mail udo.hormes@stadt-willich.de, Telefon 02156 494262.

Mit dem gerade angelaufenen Gartenjahr bezieht Wagner den Neersener Bürgergarten in das Angebot ein. Sie geht also nicht nur in die Kitas und Grundschulen, wo mit einem Globus rund um die Welt gereist wird, sondern die Kinder können ein Stück vom Gartenjahr im Bürgergarten direkt erleben. „Wir bereiten den Garten gerade vor und haben die ersten Radieschen, Möhren, Zwiebeln, Zuckererbsen, Pastinaken und den ersten Spinat gesät und den Knoblauch gesteckt“, berichtet Wagner. Es sollen Kohlrabi und Kohlsorten folgen. Des Weiteren ist die Anlage eines Erdbeer- und eines Ackerbeetes geplant. In dem Ackerbeet sollen neben Getreidesorten wie Hafer, Gerste und Weizen auch die früher typisch an diesen Feldern anzutreffenden Blumen wie Kamille, Klatschmohn und Kornblumen zu erleben sein.

Tomaten, Kürbis und Zucchini zieht die Diplom-Sozialarbeiterin derzeit vor, wobei sie altes Saatgut nutzt. Die alte Sorte namens „Kleine Murmel“ – es handelt sich um eine Wildtomate – ist so unempfindlich gegen Braunfäule. „Wenn die Pflanzen groß genug sind und die Temperaturen steigen, pflanzen wir sie aus“, sagt Wagner. Im Bürgergarten stehen zudem diverse Beerensträucher und Obstbäume.

Kitas und Grundschulen, die das Angebot „Alles Banane“ buchen, können erleben, was alles an heimischem Gemüse und Obst im Bürgergarten wächst, wie es gepflegt, geerntet und gelagert wird. Dass Obst und Gemüse gesund sind, wissen die meisten Kinder, aber wo es herkommt und was typisch für eine bestimmte Jahreszeit ist, ist dagegen zumeist unbekannt. Zudem wird darüber gesprochen, wo und wie Bananen, Ananas und andere exotische Früchte wachsen und was fairer Handel bedeutet. Die Teilnehmer lernen aber auch anhand des ausgebrachten Saums für Insekten, wie wichtig diese für die Natur sind.