Ausstellung in Willich Klaus Angeli präsentiert seine Kunst im Duvenhof

In Sachen Malerei ist Klaus Angeli Autodidakt: Er nähert sich ihr mit viel Neugierde, Leidenschaft für das Malen und Lust auf das Experiment. „Ich versuche unbewusst, Farben miteinander so zu verbinden, dass Harmonien entstehen. Ein Bild ist fertig, wenn ich denke: So wie es ist, möchte ich es an meiner Wand hängen haben“, erklärt Angeli. Technisch erprobt er unterschiedliche Möglichkeiten: Er setzt den Rakel ein, mit dem er die Farbschichten auf- und abträgt, er arbeitet Nass in Nass mit Übermalung oder fügt Strukturmaterialien in die Bildgeschichten ein, bis ein fast reliefartiger Charakter entsteht.