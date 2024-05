Anfliegen beim Modellclub Schiefbahn Faszination fliegen am Himmelfahrts-Tag

Motoren dröhnen. Immer schneller werdend schiebt sich die Passagiermaschine der Trans World Airlines über die Startbahn. Allerdings ist nur eine kurz gehaltene gepflegte Rasenfläche. Der Pilot sitzt auch nicht in der Maschine, sondern steht am Rande des Flugfeldes mit der Fernsteuerung in der Hand. Aber ansonsten ist die Maschine die originalgetreue Abbildung ihres großen Vorbildes. Vor zahlreichen Zuschauer geht der Flieger in die Luft und zieht elegant seine Runden am Himmel. Nicht nur Kinder blicken angesichts der Technik und des Fliegens sehnsüchtig.