Zauberhafter Modellbau Willicher baut Miniatur-Winterwonderland

Was als erstes auffällt, wenn man die kleine Winter-Wunderlandschaft von Rainer Dargel betrachtet, sind die unglaublichen Details – jedes erzählt eine eigene Geschichte. Da sind die vielen Menschen, die sich auf dem Weihnachtsmarkt um den Christbaum versammelt haben, alle mit eigener Kleidung, Haltung, Gestik. Sie klönen und prosten sich zu. Die Buden sind geschmückt und beleuchtet, die Verkäufer bieten Kerzen, Glühwein, Kuchen oder Bratwürste an, ein Stück weiter sind Tannenbäume erhältlich, Musikanten spielen Weihnachtslieder. Auf dem gefrorenen See in der Nähe vergnügen sich Jugendliche beim Schlittschuhlaufen, eine Frau stapft durch den Schnee zur Kapelle auf dem Berg. Andere Wanderer warten auf den gerade aus dem Tunnel auftauchenden Zug. Am anderen Gleis des Bahnhofs von Hochengeln hat bereits ein anderer Halt gemacht: Der Weihnachtsmann ist da und hat Geschenke mitgebracht.