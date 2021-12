Katholische Gemeinden in Willich : Mit den Krippenwegen die Weihnachtsgeschichte erleben

Willich Die Gottesdienst-Plätze sind begrenzt, aber die katholischen Gemeinden in Willich bieten eine Alternative: Die interaktiven Krippenwege. Sie sollen die Botschaft von Weihnachten auch zu den Kleinsten bringen.

Doch was erwartet Besucher bei den Krippenwegen überhaupt? Inden Kirchen St. Maria in Neersen (13.30 bis 16.30 Uhr), St. Hubertus in Schiefbahn, St. Johannes in Anrath (jeweils 14 bis 17 Uhr) und St. Katharina in Willich (10 bis 13 Uhr) kann man am 24. Dezember einem vorgegebenen Weg mit verschiedenen interaktiven Stationen zum Thema Weihnachtsgeschichte und der Geburt Jesu folgen.

In Anrath gibt es eine Art lebendige Krippe: An den Stationen stehen Mitglieder der Gemeinden als Josef, Maria oder Engel Gabriel verkleidet und machen die Weihnachtsgeschichte erlebbar. In Neersen haben sie sich an den Stationen einen Bezug zur eigenen Lebenssitutation überlegt. „Hier kommt man an und kann sich im Wartezimmer Gedanken machen: Worauf warte ich, was wünsche ich mir für mein Leben?“ sagt Grotenburg. An der nächsten Station sind Sterne ausgelegt, auf die man die Sternstunden des eigenen Jahres schreibt. Sie werden später an einer Lichterkette in der Kirche aufgehängt. Anderswo warteten Bilderbücher zur Weihnachtsgeschichte. Man könne sich hinsetzen und den Kleinsten daraus vorlesen. An einer anderen Station sind die Heiligen drei Könige Thema, so Grotenburg, die schließlich auch schon auf dem Weg nach Bethlehem seien – symbolisch dargestellt in der Kirche. Man könne sich als König verkleiden und Fotos machen. Und es geht auch um die Legende vom vierten König. Die anderen drei haben ihn unterwegs verloren. Er ist irgendwo abseits der anderen in der Kirche versteckt und es gilt, ihn zu finden.