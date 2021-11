MIT Kreis Viersen : CDU-Mittelstand unterstützt Gladbacher Flughafen

Willich/Mönchengladbach Vor allem kleine Propellermaschinen über Willich sind dem Bündnis gegen Abgase und Fluglärm ein Dorn im Auge. Die Mittelstandsvereinigung der CDU unterstützt den Flughafen.

Die beiden Kreisvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Mönchengladbach und Kreis Viersen, Matthias Johnen und Maik Giesen, unterstützen den Fluglandeplatz Mönchengladbach und reagieren auf einen Bericht über den Verein Bündnis gegen Abgase und Fluglärm (BAF). Dieser will sich künftig stärker für die Belange der Willicher Bürger einsetzen und kritisiert die vielen Flugbewegungen am Mönchengladbacher Flughafen und den damit verbundenen Lärm über Willicher Stadtgebiet.

Der Wirtschaftsstandort Flughafen MGL mit den vielen hochqualifizierten Arbeitsplätzen sei für den Niederrhein immens wichtig, sagt Maik Giesen, der in Tönisvorst wohnt. Das strahle in die gesamte Region aus. So seien innovative Planungen gemeinsam mit der Fachhochschule Aachen und anderen Partnern zum Thema Lufttaxis für die Zukunft richtig und würden weitere Arbeitsplätze nach sich ziehen.