Willicher Kulturprogramm : Eine Wundertüte zum Abschluss

Reinhild Köhncke und Sven Post trugen in der Weihnachtslesung zum Ausklang des diesjährigen Kulturprogramms Gedichte vor. Foto: Norbert Prümen. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prüme

Willich Mit einer Lesung endet Jahr für Jahr das Willicher Kulturprogramm. Wer den Abend gestaltet, ist eine Überraschung. Diesmal waren es die beiden Schauspieler Sven Post und Reinhild Köhncke sowie Maren Donner am Klavier.

Von Gabriele M. Knoll

Mit diversen Gläschen Sekt oder Wein macht es sich das Publikum in der Motte gemütlich. Da wird angestoßen und angeregt geplaudert in den voll besetzten Stuhlreihen schon eine Dreiviertelstunde vor dem Beginn der Veranstaltung. Es ist wieder die Zeit für die Weihnachtslesung im Schloss Neersen, die schon seit einem Jahr ausverkauft ist. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht einmal fest, wer den Abend gestalten würde. Trotzdem war sich Katrin Ruelfs vom Kulturteam sicher, dass sie gute Akteure finden würde. „Für das Publikum ist es eine Überraschung, wie das zu Weihnachten eben üblich ist.“

Und die Aussicht auf einen unterhaltsame Weihnachtslesung funktioniert in Neersen auch als „Wundertüte“, bei der beim Kauf niemand den Inhalt kennt. In seiner Begrüßung bedankt sich Bernd Hitschler, Geschäftsbereichsleiter für Kultur der Stadt Willich, beim Publikum für dessen Treue und die Arbeit der fünf Kolleginnen vom Kulturteam. Dann betritt das von den Schlossfestspielen bekannte Schauspielerpaar Reinhild Köhncke und Sven Post die kleine weihnachtlich geschmückte Bühne, und am Flügel nimmt Maren Donner Platz.

Info Am 5. Januar geht es weiter Das Neujahrskonzert mit dem Tea-Time-Ensemble in der Motte ist am Sonntag, 5. Januar um 11 und um 15 Uhr. Klänge aus Nordfrankreich – Klassische Musik aus der Partnerstadt mit dem Linselles-Orchester gibt es im Ratssaal im Schloss Neersen am Samstag, 18. Januar, 18 Uhr. Karten gibt es beim Kulturteam unter Tel. 02156 949630 oder tickets.vibus.de

Mit einer leise und meist in hohen Tönen tröpfelnden Melodie stimmt die Pianistin das Publikum ein. Wie brave und gut vorbereitete Kinder an Heiligabend neben dem Weihnachtsbaum stehend, tragen die Schauspieler jeweils ein Gedicht vor: Köhncke die „Die hohen Tannen“ von Rainer Maria Rilke, Post „Weihnachten“ von Hermann Hesse. Anschließend entführen die beiden ihre Zuhörer mit ihrer Geschichte in ein Dorf in der Provence; es geht um „Alice und ihre Tauben“ (Verfasser unbekannt). Lebendig und fesselnd tragen sie die Geschichte vor, die natürlich ein gutes Ende nimmt, in der eine gute Tat belohnt wird. Es ist ein Vergnügen, den beiden Profis zu lauschen.

Gut gewählt ist die Romanze op. 5 Nr. 3 von Clara Schumann, die Donner als Übergang zu einer heiteren Weihnachtsgeschichte von Erich Kästner spielt. Die „Feier mit Hindernissen“ versetzt das Publikum in eine Weihnachtsfeier unter Varietékünstlern, die sich mit ihren speziellen Fähigkeiten dabei ausleben. Der Jongleur sorgt mit fliegenden Tellern für den gedeckten Tisch, und andere berufliche Anforderungen von Zauberern oder Kraftprotzen kommen ebenso zum Zuge. Das mitreißende Hörspiel, das Köhncke und Post auf die Bühne bringen, sorgt für viele Lacher und durchgehendes Schmunzeln.

Die heiteren Weihnachtsgeschichten setzen die beiden Schauspieler fort mit den Erlebnissen einer Familie mit studentischen Weihnachtsmännern, die nicht ganz die Erwartungen ihrer Auftraggeber erfüllen. Statt auf die Kinder erzieherisch einzuwirken, versuchen die Weihnachtsmänner es bei den Erwachsenen – „nur die Eltern gehorchen nicht immer!“ lautet ihr Fazit. Dann wird man in das Drama um einen schiefen Weihnachtsbaum, einen wild gewordenen Christbaumständer und die Probleme von Gastgebern mit der richtigen Sitzordnung beim Weihnachtsessen einbezogen.

Auch musikalisch sorgen Köhncke und Post für Heiterkeit; sie singen ein Weihnachtslied in „normaler“ Länge, das eigentlich 32 Lieder umfasst. Es ist ein Medley, bei dem jeweils die ersten Zeilen der Lieder in gelungener Auswahl aneinandergereiht werden und dabei auch wieder für Schmunzeln sorgen. Zum Abschluss bekommt das Publikum ebenso die Gelegenheit, bei einem bekannten Lied in klassischer Weise mitzusingen. Die „Stille Nacht“ erschallt in der Motte.