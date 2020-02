Tödlicher Unfall am 23. August 2019 : Ein weißes Rad zur Erinnerung

Sonja und Tobi Janßen aus Neersen zeigen das weiß lackierte Fahrrad, das an der Krefelder Straße in Neuwerk an den tödlichen Unfall erinnert. Foto: Norbert Prümen

Neersen/Mönchengladbach Mit einem Geisterfahrrad möchte die Neersener Familie Janßen an den tödlich verunglückten Familienvater erinnern. Frank Janßen kam bei einem Fahrradunfall ums Leben. Die Familie will für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr sensibilisieren.

Von Bianca Treffer

„Wegen des windigen Wetters haben wir es sicherheitshalber abgehängt. Wir hatten Sorge, dass es fliegen gehen könnte“, sagt Sonja Janßen, die gerade zusammen mit ihrem Sohn Tobi ein weißes Schild an einem ebenfalls weiß lackierten Fahrrad zwischen Lenker und Sattel anbringt. Ein Schatten huscht über das Gesicht der Neersenerin, als sie auf das Schild blickt, das von einem schwarzen Kreuz bestimmt wird, hinter dem zu lesen ist „Radfahrer 53 Jahre. Geb. 25. 7. 1966, gest. 23. 8. 2019“. Es sind Buchstaben und Zahlen, die schmerzen. Hinter diesen Daten verbirgt sich der Mann von Sonja Janßen. Frank Janßen kam im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall mit dem Fahrrad an der Krefelder Straße in Mönchengladbach-Neuwerk ums Leben.

„Frank hatte sich ein neues Fahrrad gekauft und wollte wieder öfter damit zur Arbeit fahren. Auf dem Weg zur Arbeit ist der Unfall morgens um kurz nach 5 Uhr passiert. 50 Meter weiter wäre er bei seiner Arbeitsstelle gewesen“, berichtet Sonja Janßen mit leiser Stimme. Für sie ist es nach wie vor unbegreiflich, wie es zu dem Unfall kommen konnte, der ihr den Mann, den Kindern den Vater und den Enkelkindern den Opa nahm. „Wir wünschen uns alle, dass solch schreckliche Unfälle nicht mehr passieren und andere Menschen nicht das durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben“, sagt die 52-Jährige.

Info So ereignete sich der tödliche Unfall Es war gegen 5.20 Uhr am 23. August 2019, als ein 37-Jähriger mit seinem Auto von einer Tankstelle auf die Krefelder Straße einbiegen wollte. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde durch die Energie des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn katapultiert. Tragischerweise befuhr diese in diesem Moment ein Sattelschlepper. Der 53-Jährige wurde überrollt und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Und dafür steht nun das weiße Rad in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle an der Krefelder Straße. Es handelt sich um ein sogenanntes Geisterfahrrad, mit dem Sonja Janßen nicht nur an ihren verstorbenen Mann sowie weitere im Straßenverkehr tödlich verletzte Radfahrer erinnern möchte. Sie will ein Mahnmal setzen, das alle Menschen daran erinnert, im Straßenverkehr aufeinander Rücksicht zu nehmen und vorsichtig zu sein. „Ich hatte bis dato noch nie etwas von den Ghost Bikes, wie sie eigentlich heißen, gehört. Die Arbeitskollegen meines Mannes sprachen mich Anfang des Jahres darauf an“, erzählt die Neersenerin.

Die Idee, weiß gestrichene Fahrräder als Mahnmale für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer am Unfallort aufzustellen, kommt aus den USA. Neben der Funktion als Gedenkstätte sollen sie auch auf mögliche Gefahrenpunkte im Straßenverkehr aufmerksam machen und dazu sensibilisieren, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Sonja Janßen begrüßte die Idee der Arbeitskollegen. Sie lackierten ein Fahrrad um und bauten in Absprache mit der Neersenerin Halterungen für Grableuchten, Blumen und das Erinnerungsschild an das Rad. Zuvor waren die entsprechenden Genehmigungen bei der Stadt Mönchengladbach und beim Besitzer der Tankstelle eingeholt worden, da das Rad auf dessen Rasenfläche, die kurz hinter dem Fahrradweg liegt, aufgebaut werden sollte. Überall gab es grünes Licht.

Eine Halterung kam in den Boden, und das Rad wurde fest montiert. „Wer allerdings das Holzkreuz am Rand der Grasfläche montiert hat, wissen wir nicht. Es stand schon da, als das Geisterfahrrad montiert wurde“, sagt Sonja Janßen. Wobei auf dem Kreuz ebenfalls „Radfahrer 53 Jahre“ und das gleiche Todesdatum zu lesen sind. Es scheint sich also ebenso auf den Unfall im vergangenen Jahr zu beziehen. „Wir hoffen, dass sich mehr Sensibilität seitens der Verkehrsteilnehmer entwickelt. Wer das Rad sieht, denkt vielleicht einmal darüber nach, wie er selber für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen kann“, hofft Tobi Janßen. Der 20-Jährige lernte von seinem Vater, immer gut beleuchtet und erkennbar Rad zu fahren sowie vorsichtig und vorausschauend unterwegs zu sein. Etwas, das der 53-Jährige selbst umsetzte. Aber das allein reichte nicht.