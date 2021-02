Evangelische Kirchengemeinde Anrath-Vorst : Leitbild der Gemeinde ist nun von Weitem zu sehen

Anrath/Vorst Mit einem neuen Banner macht die Evangelische Kirchengemeinde Anrath-Vorst ihr Leitbild weithin sichtbar. „Bei Jesus ein Zuhause finden“, ist dort zu lesen. Zudem gibt es einen neuen Flyer.

Noch sind die beiden Metallpfosten, die sich auf dem Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst an der Jakob-Krebs-Straße in Anrath befinden, nicht bestückt, aber das ändert sich in Kürze. „Unser Banner ist schon da. Wir müssen es nur noch aufhängen“, sagt Pfarrer Martin Gohlke, der gemeinsam mit Prädikant Wolfgang Lahn bereits ein erstes Probeausrollen des neuen Banners vorgenommen hat.

Mit einer Länge von 4,90 Meter und einer Breite von einem Meter verkündet die Kirchengemeinde schon von weitem ihr Leitbild. Die Gemeinde tritt so ein stückweit nach außen und macht deutlich, wofür sie steht. „Wir machen Jesus damit sichtbar und regen an, vorbei zu kommen und sich zu Hause zu fühlen. Wir als Gemeinde bieten ein Stück Heimat für jeden Menschen und heißen willkommen“, sagt Gohlke.

Das Banner ist kein ganz neues Projekt. „Vor zwölf Jahren haben wir unser damals frisch erstelltes Leitbild auf diesem Weg ebenfalls sichtbar gemacht. Das Banner war aber leider nach rund drei Jahren an den Seiten ausgerissen und nicht mehr brauchbar“, erinnert sich Lahn. Diesmal hat die Gemeinde für eine längere Lebensdauer vorgesorgt. Im Gegensatz zu Banner Nummer eins ist das neue Modell doppelseitig und an den Seiten verstärkt.

Die Gemeinde hat zudem einen neuen Flyer erstellt, in dem sie sich vorstellt. Die alte Version war schon etwas in die Jahre gekommen. Mit dem neuen Produkt werden auch die Anregungen der Denk- und Zukunftswerkstatt, die im vergangenen Jahr in der Gemeinde stattfand, wiedergegeben. „Die Anregungen aus der Zukunftswerkstatt begleiten uns ebenso in den Presbyteriumssitzungen, die wir derzeit per Zoom durchführen. Wir nehmen daraus neue Ansätze für die Gemeindearbeit mit“, sagt Gohlke.