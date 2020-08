Willicher Kultursommer : Das Theater Blaues Haus aus Hüls entzückte die jungen Zuschauer

Neersen Mit dem Kinderstück „Das kleine Nachtgespenst Mini“ ging der Willicher Kultursommer in der Motte von Schloss Neersen zu Ende. Das Puppentheaterstück eignete sich für Kinder ab vier Jahren.

Im Rahmen des Willicher Kultursommers war das Theater Blaues Haus aus Hüls am Sonntag mit einem Theaterstück mit Hand-, Stab- und Klappmaulfiguren in der „Motte“ in Schloss Neersen zu Gast. Gespielt wurde das Schauspiel von Volker Schrills, der bereits 1992 sein erstes eigenes Theater gegründet hat.