Stadt Willich : Mit dem Detektor auf Spurensuche

Sondengänger Heinz-Jürgen Ruge mit seinem Metalldetektor. Ab Oktober geht er in Willich wieder los. Foto: KAISER

Stadt Willich Heinz-Jürgen Ruge ist ein begeisterter Heimatforscher. Allerdings verschwindet der Willicher nicht im Archiv, sondern ist zumeist auf abgeernteten Äckern anzutreffen. Der Willicher ist mit dem Metallsuchgerät unterwegs.

Wenn das Wetter kühl ist, sich der Himmel eher bedeckt präsentiert und der Boden vom letzten Regen noch feucht ist, dann zieht es Heinz-Jürgen Ruge samt Gepäck nach draußen. Das Gepäck besteht aber nicht aus einem Regenschirm, sondern aus einem Metalldetektor, Kopfhörern, einem Grabwerkzeug und einem Pinpointer. Damit ist der Willicher auf abgeerntetem Ackerland in seiner Heimatstadt anzutreffen. Der 66-Jährige ist nämlich als Sondengänger in Sachen Heimatforschung unterwegs und das mit Erfolg.

Was das Mitglied der Heimat- und Geschichtsfreunde Willich schon alles gefunden hat, kann unter anderem im Schiefbahner Heimatmuseum Kamps Pitter besichtigt werden. Dort ist sein letzter herausragender Fund, ein Tüllenbeil um circa 1300 vor Christi genauso in der großen Glasvitrine zu finden wie römische Münzen als auch ein Schlüsselgriff und Fragmente eines Zirkels aus der Römerzeit. "Ich wollte das Arbeiten mit einem Metalldetektor schon immer einmal ausprobieren. Ich glaube, das hat mit dem Urtrieb Jäger und Sammler zu tun", meint Ruge lachend.

Info Alle Funde müssen gemeldet werden Deutschlandweit gibt es rund 30.000 Sondengänger. Die Hauptsuchzeit liegt zwischen Oktober und März, da dann die Felder abgeerntet sind. Es darf nur auf umbrochenen Boden, sprich Ackerland gesucht werden. Wiesen und Wälder sind tabu. Wer ohne entsprechende Genehmigung mit einem Metalldetektor unterwegs ist, macht sich strafbar. Alle Funde müssen gemeldet und zur Begutachtung vorgelegt werden.

Vor sieben Jahren buchte er kurzentschlossen ein solches Seminar in der Eifel, bei dem es um die Nutzung der Detektoren in der Bodendenkmalpflege und Archäologie ging. Es gab eine theoretische Einführung, zu der auch jede Menge Rechtslehre gehörte, denn einfach einen Detektor kaufen und losziehen ist nicht erlaubt. Der Theorie folgte die Praxis und hier zeigte sich erstmalig, dass Ruge das richtige Händchen hat. "Ich fand auf Anhieb eine römische Silbermünze und war einfach nur baff", erinnert sich der Willicher. Der Geschichtsvirus hatte ihn gepackt.

Wieder in Willich, meldete er sich direkt bei der Unteren Denkmalbehörde an und stellte über die Obere Denkmalbehörde einen Antrag für die Arbeit mit dem Metalldetektor. Es folgte ein Vorstellungsgespräch beim Fachamt des LVR in Xanten, wo der Willicher seine Gründe für den Antrag vorlegen und die Gemeinde angeben musste, wo er in den Einsatz gehen wollte. Es gab die gewünschten Genehmigungen für Willich und Tönisvorst. Ruge zahlte je Gemeinde 75 Euro für ein Jahr und durfte offiziell als Sondengänger starten.



Am meisten ist er dabei in seiner Heimat Willich unterwegs, denn hier interessiert ihn die Geschichte am stärksten. "Jeder Fund muss gemeldet werden. Wobei ein Fund für mich zwar toll ist, aber mich fasziniert die Geschichte, die hinter dem Fund steht, viel mehr", sagt der 66-Jährige. Im Laufe der Jahre vergrößerte sich sein Geschichtswissen so immer mehr und mehr. Die römischen Kaiser in der richtigen Reihenfolge herunterzubeten, ist für ihn kein Problem.

Wenn Ruge auf Tour geht, ist das Wetter wichtig. Ist der Boden nämlich trocken, sind die Signale des Detektors schwach. Ist der Boden jedoch feucht, so kommen die Signale intensiver daher. Es geht um Tiefen von bis zu 25 Zentimetern. Das Gerät unterscheidet Eisen und Buntmetalle anhand von Piepstönen. Um diese Töne genau zu erfassen, trägt Ruge bei der Arbeit Kopfhörer. Schlägt das Gerät aus, gräbt der 66-Jährige ein kleines Loch und setzte den Pinpointer ein.

Die Abziehlasche einer Dose verursacht dabei das gleiche Geräusch, wie ein Ring unter dem Detektor. "Es ist immer wieder spannend, wenn der Detektor ausschlägt, man etwas findet und es vorsichtig von der Erde befreit. Dann fängt die eigentliche Arbeit an. Was genau hat man gefunden, wie muss man es zeitlich einordnen", berichtet Ruge. Ein Fund erzählt über die Besiedlung und macht Geschichte in der eigenen Heimat lebendig. Wobei nicht jedes Fragment auf den ersten Blick erkennbar ist.

So fand Ruge einen Gegenstand, denn er für einen Pfeifendeckel hielt. Nach entsprechender Recherche stellte sich heraus, dass es sich um eine römische Scheibenfibel handelte. Spannung herrschte auch bei dem Pilgerei, in dem Pilger einst ein Stück Schwämmchen mit dem Weihwasser des Ortes tränken, an den gepilgert wurde. Sich vorzustellen, dass einst ein römischer Reisewagen über Willicher Land fuhr, ist nicht minder aufregend. Ruge kann es belegen. Er fand das Fragment einer römischen Zügelführung. Eins ist klar, in Sachen Heimatforschung wird es Ruge nie langweilig.

(tref)