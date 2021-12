Einkaufen in Willich : Mit 2G-Bändchen den ganzen Tag shoppen gehen

Willich Kundinnen und Kunden können sich unter Vorlage ihres Impf- oder Genesenennachweises einmalig ein sogenanntes 2G-Bändchen des Stadtmanagements in Willich holen.

Einmal Nachweis vorlegen, Bändchen an den Arm – fertig für den Einkaufsbummel in den Geschäften: Das Willicher Stadtmanagement hat sich gemeinsam mit den stationären Händlern in den vier Ortsteilen etwas einfallen lassen, um den Einkauf trotz der herrschenden 2G-Regel in weiten Teilen des Einzelhandels (mit Ausnahme von Supermärkten und Drogeriemärkten) sowie der Gastronomie ein wenig unkomplizierter zu machen.